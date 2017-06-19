Погода вновь помешала выполнить первый чартер из Японии в южные Курилы

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Накасибэцу (Япония), 19 июня. Неблагоприятные погодные условия на российском острове не позволили выполнить первый чартер из Японии в южные Курилы.

Как пишет «Газета.ru», туман, который заволок Кунашир, сначала отложил запланированный на 18 июня рейс на сутки, однако спустя 24 часа картина не поменялась, и чартер был вновь отменен.

Первым чартерным авиарейсом, который свяжет японский Хоккайдо и российский Кунашир, планируют воспользоваться 70 бывших жителей южных Курил, а также сопровождавших, которые планировали навестить в России могилы родственников.

Напомним, что договоренность об открытии авиасообщения между Хоккайдо и Кунаширом была достигнута в апреле 2017 года во время визита премьера Японии Абэ в Россию.