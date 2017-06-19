Не оставили без ответа: Иран ударил ракетами по ИГИЛ за атаки в Тегеране

В Избранное

Скопировать

Позиции террористов ИГИЛ* в Сирии были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Ракетный удар стал ответом на теракт в Тегеране, сообщает информационное агентство Tasnim.

«Мы не оставим без ответа любые попытки пролить кровь», — говорится в заявлении КСИР.

Иран запустил несколько ракет средней дальности класса «земля-земля». Утверждается, что в результате было уничтожено огромное число террористов, их оборудование и оружие.

«Шесть баллистических ракет средней дальности были выпущены в направлении позиций террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора, они пересекли воздушное пространство Ирака и с высокой степенью точности поразили заданные цели», — сообщает информационное агентство Fars.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись запуска баллистических ракет Ирана по позициям террористических группировок в городе Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Согласно заявлению КСИР, под огнем оказался командный центр террористов, логистические центры, используемые для сборки автомобилей для терактов в регионе Дейр эз-Зор. В заявлении также добавлено, что «большое количество террористов были убиты, а их оборудование, системы и оружие были уничтожены» в ходе операции.

«Эта революционная мера (ракетный удар) несет ясное послание: Корпус «стражей» предупреждает террористов и их региональных и внерегиональных покровителей о том, что в случае повторения отвратительных дьявольских акций против иранской нации их исполнители и вдохновители будут отправлены в ад», — подчеркнуло в своем заявлении командование КСИР.

Напомним, что 7 июня в Тегеране произошли два теракта — взрыв террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженное нападение на парламент страны. Ответственность за эти атаки взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

Жертвами этих терактов стали 18 человек, около 50 получили ранения.

Утром 7 июня в Тегеране неизвестный открыл стрельбу в здании парламента страны. Между нападавшим и сотрудником охраны завязалась перестрелка, охранник в итоге погиб. Несколько человек попали в заложники, сообщало иранское агентство Tasnim. Позже иранский телеканал Press TV рассказал, что смертник подорвал себя в здании парламента.

Еще одно нападение произошло в пригороде Тегерана — несколько человек атаковали мавзолей Хомейни. По разным данным, внутри мавзолея или рядом с ним взорвалась смертница. Агентство Мерх сообщало что три террориста были убиты. А иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники писал что один из преступников покончил с собой — он принял цианистый калий.

При нападении на мавзолей один человек погиб, четверо получили ранения.

В день, когда произошли атаки экстремистов, Корпус стражей исламской революции (КСИР) поспешили заявить о причастности к терактам Саудовской Аравии.

«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов. То, что «Исламское государство» взяло ответственность, доказывает, что они вовлечены в атаку», — цитирует негосударственное иранское информагентство Tasnim выдержку из сообщения КСИР.

На следующий день министерство информации и национальной безопасности Ирана заявило, что смогло идентифицировать всех пятерых боевиков, которые участвовали в атаках в Тегеране 7 июня. Отмечается, что все они сражались в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ.

«Пятеро нападавших были иранцами… Они ранее покинули Иран и участвовали в преступлениях террористической группы в Ракке и Мосуле», — сказал министр информации и национальной безопасности Ирана.

Он также добавил, что в 2016 году они вернулись в страну, чтобы «провести теракты в святых городах Ирана».

Представители министерства безопасности Ирана сообщили, что полиции удалось задержать женщину, которая помогала террористом и направляла их на задания.

Военный эксперт Борис Рожин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что какие же именно цели преследует Иран в Сирии в целом, однозначно сказать сложно. По его мнению, Тегеран стремится обеспечить создание сухопутного моста между Сирией и Ираком. Должны соединиться проиранские силы, которые действуют в западных районах Ирака, с теми силами, которые сейчас пытаются выйти к границе через Сувейду. А наступление от Пальмиры к Дейр-эз-Зору должно рано или поздно привести к соединению сил, действующих в Ираке, с силами, действующими на территории Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.