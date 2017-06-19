Россияне все чаще выбирают для отдыха санатории — Ростуризм

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Москва, 19 июня. Пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм) сообщила, что в России растет популярность санаторно-курортного отдыха.

Согласно прогнозам ведомства, число отдыхающих в отечественных санаториях к 2020 году увеличится на 20% и составит 14 млн человек.

В материале газеты «Известия» говорится, что объем рынка санаторно-курортных услуг в текущем году приблизится к 150 млрд рублей.

Кроме того, отмечается, что за последние три года наблюдается тенденция объединения и укрупнения санаторно-курортных организаций, а также увеличивается число мест в них.

Ранее Газета.ру сообщала, что сенатор Игорь Фомин предложил предоставлять налоговый вычет до 120 тыс. руб. россиянам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России.