Мэй назвала произошедшее в Лондоне «ужасным инцидентом»

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Лондон, 19 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирована о происшествии у мечети.

Как сообщает Reuters, Мэй назвала ЧП возле мечети Финсбери в северной части Лондона «ужасным инцидентом», добавив, что «ее мысли с пострадавшими, их близкими и службами экстренной помощи».

Грузовик совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник на улице Севен Систерс. На данный момент известно о десяти пострадавших. По словам очевидцев, водитель грузовика не был пьян, он полностью контролировал свои действия.

Однако пока полиция не квалифицирует произошедшее как теракт.