Наблюдателей из ряда государств могут не пустить на выборы президента РФ

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Москва, 19 июня. Наблюдателей из таких стран как США, Великобритания, Франция и Украина могут не пустить на выборы президента России.

Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступили в верхней палате российского парламента. Предложения по теме рассмотрит комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Постараемся собраться после сентябрьских выборов, может быть, озаботимся этой темой в июле. В любом случае хотим до президентских выборов ее сформулировать», — заявил изданию глава комиссии Андрей Климов.

Как пояснил сенатор, речь идет о так называемых «зеркальных мерах» — то есть запрет будет касаться на работу наблюдателей их тех государств, где в свое время на выборы не допускали специалистов из России.

Отметим, что глава российского ЦИК Элла Памфилова, комментируя инициативу парламентариев, сообщила, что не помнит ни единого случая, когда наблюдателей из РФ не пускали на выборы в зарубежных странах.