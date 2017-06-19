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Москва, 19 июня. Около трети россиян за последние полгода сталкивались с нарушением своих прав в повседневной жизни, чаще всего при покупках в магазинах. При этом отстаивать свои права не готовы 74% пострадавших.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, о нарушении прав в течение полугода сообщили 28% опрошенных (в Москве и Петербурге их доля составляет 36%). 11% из них рассказали, что таких случаев за этот период было было пять и более.

Согласно опросу, 33% респондентов заявили, что случаи обмана были связаны с розничной торговлей. 32% отметили нарушение своих прав в сфере ЖКХ и медицины.

Отвечая на вопрос, что они предпринимали, когда их права были нарушены, большинство участников исследования сообщили, что обращались за советом к близким, сообщают «Известия». По данным юридической компании «Амулекс», совместно с которой проводилось исследование, механизм жалоб использовал лишь каждый пятый пострадавший. А 74% никаких активных действий при нарушениях их прав не предпринимали.

По мнению гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, пассивность россиян в это вопросе связана с отсутствием знаний и навыков в области защиты собственных прав и с высоким уровнем терпения россиян.