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Сирия, 19 июня. США сбили у деревни Ресафа сирийский самолет Су-22 в Ракке, более 25 солдат правительственной армии погибли в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли бульдозер под Пальмирой и военный самолет под Раккой, организовали атаку на иракской границе в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: снайпер ИГ* убил мирного жителя под Дамаском, террористы атаковали поддерживаемых США боевиков «Магавир аль-Таура» близ Аль-Танфа. Три мирных жителя убиты в результате атаки боевиков ИГ на деревню Хатла к востоку от Дейр эз-Зора. В Хасаке террористы проникли в Шаддади и начали перестрелку с YPG.

Провинция Дамаск

Снайпер «Исламского государства»* убил мирного жителя в районе Яльда в южном пригороде Дамаска.

Провинция Алеппо

SDF изгнали около 50 семей беженцев из Ракки в районы, контролируемые протурецкими боевиками.

Террористы «Ахрар аш-Шам» вновь атаковали позиции SDF у Дарет Иззы.

Провинция Хомс

Бульдозер армии правительства Сирии уничтожен террористами «Исламского государства» в районе Т3 к востоку от Пальмиры.

Боевики «Исламского государства» атаковали поддерживаемых США боевиков «Магавир аль-Таура» близ Аль-Танфа. Восемь из них они взяли в плен, после чего казнили. В доказательство приведены их фото и фото с их мобильных телефонов, на которых присутствуют военные инструкторы США, передает Аlmasdarnews.

Провинция Дейр эз-Зор

Войска армии правительства Сирии вошли в провинцию Дейр эз-Зор, организовав скрытую стремительную атаку со своих позиций на иракской границе. ВКС РФ оказывает всевозможную воздушную поддержку союзникам, сообщается в Twitter.

Syrian Army have entered Deir Al-Zour Governorate more than 9 hours ago ,launched a rapid covert attack from its position on the boarders — Within Syria (@WithinSyriaBlog) June 18, 2017

Иран выпустил от четырех до семи баллистических ракет по позициям террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре. Тегеран назвал это ответом на террористическую атаку на парламент.

В Маядине прогремело несколько взрывов и, судя по тому, что не было замечено самолетов, это иранские баллистические ракеты.

Rockets bombed in Almayadin city and #D24 team didn't noticed any warplanes what means they would be the Iranian fired missiles. #D24 — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) June 18, 2017

Три мирных жителя убиты в результате атаки террористов «Исламского государства» на деревню Хатла к востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

США сбили у деревни Ресафа сирийский самолет Су-22. Согласно сообщениям, пилот сбитого самолета захвачен SDF, у него перелом ноги. Сирийское Минобороны ранее заявило о гибели пилота.

Начались вооруженные столкновения между армией правительства Сирии и SDF в районе деревни Ресафа, где ранее был сбит сирийский самолет. Сообщается, что САА по приказу Сухейля аль-Хасана пытаются освободить пилота, SDF блокируют трассу. Деревня Джаадин все еще под контролем САА.

Reports dat Col Suheil al Hassan has ordered to rescue pilot at all costs,Tigers are furious and so is RuAF which is bombing shit out of YPG — Salaar Ali (@Elly_Ammar) June 18, 2017

Появились неподтвержденные данные, что САА захватила пятерых бойцов YPG к югу от Табки.

SDF стягивают силы у деревни Джайдин в нескольких километрах от Ресафы к юго-востоку от Табки для противостояния силам САА.

Согласно источникам террористов «Исламского государства», бойцы ИГ после штурма захватили почти весь район Аль-Синаа на востоке города Ракка, убили 11 бойцов SDF и сожгли два автомобиля. Согласно другим источникам, убито два бойца SDF, и террористы отступили после штурма, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Хама

САА отбила атаку боевиков у деревни Хош Кубейбат и контратаковали, вытеснив ИГ. Более десяти боевиков были убиты в ходе столкновений, в том числе Ахмад Абд аль-Салам Баккур, главный командир «Джейш Аль-Таухид».

Сообщается, что 22 солдата армии правительства Сирии убиты на окраине Шейх Хилала к северо-востоку от города Саламия. Два танка уничтожены, БМП и два пикапа захвачены. Четыре других солдата армии правительства Сирии убиты недалеко от Акариба Ас-Сафи к востоку от города Саламия.

Провинция Хасака

Сообщается, что 14 террористов «Исламского государства» проникли в Шаддади и начали перестрелку с YPG, есть пострадавшие с обеих сторон.

Islamic State fighters are attacking SDF-held al-Alwa south of Al-Shaddadihttps://t.co/QeXZATbIdy pic.twitter.com/UOp2pRAfDw — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) June 18, 2017

В Twitter сообщается о взрывах в Камышлы, есть пострадавшие.

Ирак

Сообщается, что террористы «Исламского государства» планируют осуществить серию терактов по всей стране, чтобы отвести всеобщее внимание от поражения в Мосуле.

Группа террористов «Исламского государства» сдалась иракской армии в старом городе Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)