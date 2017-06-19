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Новости Сирии
Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме
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Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

7:00  19 Июня 2017
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Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

Сирия, 19 июня. США сбили у деревни Ресафа сирийский самолет Су-22 в Ракке, более 25 солдат правительственной армии погибли в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли бульдозер под Пальмирой и военный самолет под Раккой, организовали атаку на иракской границе в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: снайпер ИГ* убил мирного жителя под Дамаском, террористы атаковали поддерживаемых США боевиков «Магавир аль-Таура» близ Аль-Танфа. Три мирных жителя убиты в результате атаки боевиков ИГ на деревню Хатла к востоку от Дейр эз-Зора. В Хасаке террористы проникли в Шаддади и начали перестрелку с YPG.

Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

Провинция Дамаск

Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

Снайпер «Исламского государства»* убил мирного жителя в районе Яльда в южном пригороде Дамаска.

Провинция Алеппо

Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

SDF изгнали около 50 семей беженцев из Ракки в районы, контролируемые протурецкими боевиками.

Террористы «Ахрар аш-Шам» вновь атаковали позиции SDF у Дарет Иззы.

Провинция Хомс

 

Бульдозер армии правительства Сирии уничтожен террористами «Исламского государства» в районе Т3 к востоку от Пальмиры.

Боевики «Исламского государства» атаковали поддерживаемых США боевиков «Магавир аль-Таура» близ Аль-Танфа. Восемь из них они взяли в плен, после чего казнили. В доказательство приведены их фото и фото с их мобильных телефонов, на которых присутствуют военные инструкторы США, передает Аlmasdarnews.

Провинция Дейр эз-Зор

Войска армии правительства Сирии вошли в провинцию Дейр эз-Зор, организовав скрытую стремительную атаку со своих позиций на иракской границе. ВКС РФ оказывает всевозможную воздушную поддержку союзникам, сообщается в Twitter.

Иран выпустил от четырех до семи баллистических ракет по позициям террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре. Тегеран назвал это ответом на террористическую атаку на парламент.

В Маядине прогремело несколько взрывов и, судя по тому, что не было замечено самолетов, это иранские баллистические ракеты.

Три мирных жителя убиты в результате атаки террористов «Исламского государства» на деревню Хатла к востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

Сирия новости 19 июня 07.00: США сбили самолет ВВС Сирии в Ракке, более 25 солдат САА погибли в Хаме

США сбили у деревни Ресафа сирийский самолет Су-22. Согласно сообщениям, пилот сбитого самолета захвачен SDF, у него перелом ноги. Сирийское Минобороны ранее заявило о гибели пилота.

Начались вооруженные столкновения между армией правительства Сирии и SDF в районе деревни Ресафа, где ранее был сбит сирийский самолет. Сообщается, что САА по приказу Сухейля аль-Хасана пытаются освободить пилота, SDF блокируют трассу. Деревня Джаадин все еще под контролем САА.

Появились неподтвержденные данные, что САА захватила пятерых бойцов YPG к югу от Табки.

SDF стягивают силы у деревни Джайдин в нескольких километрах от Ресафы к юго-востоку от Табки для противостояния силам САА.

Согласно источникам террористов «Исламского государства», бойцы ИГ после штурма захватили почти весь район Аль-Синаа на востоке города Ракка, убили 11 бойцов SDF и сожгли два автомобиля. Согласно другим источникам, убито два бойца SDF, и террористы отступили после штурма, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Хама

САА отбила атаку боевиков у деревни Хош Кубейбат и контратаковали, вытеснив ИГ. Более десяти боевиков были убиты в ходе столкновений, в том числе Ахмад Абд аль-Салам Баккур, главный командир «Джейш Аль-Таухид».

Сообщается, что 22 солдата армии правительства Сирии убиты на окраине Шейх Хилала к северо-востоку от города Саламия. Два танка уничтожены, БМП и два пикапа захвачены. Четыре других солдата армии правительства Сирии убиты недалеко от Акариба Ас-Сафи к востоку от города Саламия.

Провинция Хасака

Сообщается, что 14 террористов «Исламского государства» проникли в Шаддади и начали перестрелку с YPG, есть пострадавшие с обеих сторон.

В Twitter сообщается о взрывах в Камышлы, есть пострадавшие.

Ирак

Сообщается, что террористы «Исламского государства» планируют осуществить серию терактов по всей стране, чтобы отвести всеобщее внимание от поражения в Мосуле.

Группа террористов «Исламского государства» сдалась иракской армии в старом городе Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

#сирия
Алексей Громов
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