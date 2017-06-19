Лавров выразил надежду на закрепление практики встреч глав МИД БРИКС

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Пекин, 19 июня. Россия рассчитывает на закрепление практики проведения встреч министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которые позволяют подготовить повестку для встреч лидеров «пятерки», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на открытии встречи министров иностранных дел БРИКС в столице КНР Лавров отметил, что перед встречей лидеров стран в Гамбурге и перед IX саммитом БРИКС в Сямэне российская сторона считает важным «обсудить острые международные проблемы и кризисы», а также согласовать официальные позиции стран.