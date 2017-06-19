СМИ сообщают о двух погибших верующих во время тарана фургоном у мечети в Лондоне
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Лондон, 19 июня. По предварительным данным, два человека могли стать жертвами тарана фургоном возле мечети на севере Лондона.
Как сообщают британские СМИ, кроме двух погибших поступают данные о десятках пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести. О других деталях страшного инцидента пока не сообщается.
Напомним, что трагедия случилась вскоре после полуночи в столице Великобритании – фургон съехал с дороги и врезался в толпу верующих, которые выходили из мечети после молитвы.
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