Ученые выяснили, чем опасен для здоровья сон с открытым ртом

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Веллингтон, 19 июня. Специалисты из Новой Зеландии провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что спать с открытым ртом очень вредно, поскольку влечет за собой ряд проблем со здоровьем.

В ходе исследования ученые выявили пугающую закономерность: сон с открытым ртом негативно влияет на здоровье. Одной из главных проблем является то, что в таком положении быстро пересыхает слизистая ротовой полости.

Как сообщают профильные СМИ, помимо неприятных ощущений, сон с открытым ртом приводит к повышению уровня кислотности, что является причиной развития кариеса. В связи с этим ученые рекомендуют частые походы к стоматологу тем, кто привык спать в подобном положении.

По мнению ученых, особенность сна может привести также к нарушениям пищеварительной системы.