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Медведь напал на мужчину, отдыхавшего на Камчатке
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Медведь напал на мужчину, отдыхавшего на Камчатке

6:16  19 Июня 2017
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Медведь напал на мужчину, отдыхавшего на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 19 июня. Пресс-служба ГУ МВД по Камчатскому краю сообщила о нападении медведя на человека в Усть-Большерецком районе.

Сообщается, что хищник напал на 27-летнего мужчину, когда тот отдыхал на природе с друзьями. Пострадавший получил серьезные ранения, но остался жив. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Камчатского края медведь напал на человека, нанеся ему серьезные ранения. Мужчина остался жив.Медведь напал на мужчину, отдыхавшего на Камчатке

По словам самого мужчины, он попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево, однако медведь догнал его и разодрал ему ноги когтями.

На его крики прибежали друзья, которым удалось спугнуть нападавшего.

Ранее Газета.ру сообщала, что медведь спровоцировал аварию на дороге недалеко от города Ивдель Свердловской области.

Ирина Новикова
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