Медведь напал на мужчину, отдыхавшего на Камчатке

В Избранное

Скопировать

Петропавловск-Камчатский, 19 июня. Пресс-служба ГУ МВД по Камчатскому краю сообщила о нападении медведя на человека в Усть-Большерецком районе.

Сообщается, что хищник напал на 27-летнего мужчину, когда тот отдыхал на природе с друзьями. Пострадавший получил серьезные ранения, но остался жив. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Камчатского края медведь напал на человека, нанеся ему серьезные ранения. Мужчина остался жив.

По словам самого мужчины, он попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево, однако медведь догнал его и разодрал ему ноги когтями.

На его крики прибежали друзья, которым удалось спугнуть нападавшего.

Ранее Газета.ру сообщала, что медведь спровоцировал аварию на дороге недалеко от города Ивдель Свердловской области.