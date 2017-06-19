Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Чехия поможет Крыму с очисткой воды
Triangle Created with Sketch.

Чехия поможет Крыму с очисткой воды

5:41  19 Июня 2017
228

Чехия поможет Крыму с очисткой воды

Прага, 19 июня. В Чехии начато формирование совместной с РФ рабочей группой, которая займется проблематикой очистки воды в Крыму.

Как пишут «Известия», вопросами на тему заинтересовалась парламентская партия «Свобода и прямая демократия». Идею чешских депутатов поддержал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Мы готовы к сотрудничеству со странами ЕС, а также готовы поделиться своим опытом», — заявил Донской, напомнив, что никто и никогда в мире не сталкивался с ситуацией, когда был перекрыт основной канал подачи воды (из Украины).

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригласил в регион инвесторов для детального обсуждения проекта, заявив, что «если совместные проекты помогут модернизации отрасли водоснабжения, от такого сотрудничества выиграют все стороны».

#крым #сергей аксенов #чехия #сергей донских
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть