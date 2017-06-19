Житель Новосибирска погиб, ныряя в речку с моста в запрещенном месте

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Новосибирск, 19 июня. В Новосибирске местный житель погиб после прыжка в реку с моста, сообщает пресс-служба городской спасательной службы.

Как сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» «Спасатели МАСС» (муниципальная аварийно-спасательная служба), трагедия произошла около половины первого дня в субботу в Советском районе.

Несколько приятелей купались в районе шлюзования, где купание официально запрещено. Мужчина, 1976 года рождения, после прыжка исчез под водой. Очевидцы вызвали спасателей.

Мужчину нашли на глубине около четырех метров под водой. Прибывшие на место медики скорой лишь констатировали смерть.

В обстоятельствах трагедии будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.