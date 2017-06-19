Новый акт войны против Сирии: Пушков отреагировал на уничтожение самолета САР силами США

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал новым актом войны против Сирии инцидент со сбитым сирийским истребителем-бомбардировщиком.

«Какая «оборона»? Ракка — сирийский город, не американский», — написал он у себя в Twitter.

Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны пр.Сирии. Какая "оборона"?? Ракка - сирийский город, не американский — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 18, 2017

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежащий силам международной коалиции, возглавляемой США, в минувшее воскресенье, 18 июля, сбил сирийский Су-22 в районе Ракки. Международная коалиция объяснила свои действия «самообороной», так как незадолго до этого самолет САР якобы сбросил бомбы около позиций Демократических сил Сирии. Между тем, Су-22 участвовал в операции против террористов группировки ИГИЛ*.

«Наш самолет сбили в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против «Исламского государства»*. Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время, как наша армия и союзники делают большие успехи», — отметили в министерстве обороны Сирии

В штабе международной коалиции, возглавляемой США подтвердил, что американский истребитель сбил самолет сирийских военно-воздушных сил.

«В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций Демократических сил Сирии. В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet», — говорится в заявлении.

Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин ранее заявил о том, что силы международной коалиции во главе с США и «Союз демократических сил» вступают в сговор с главарями террористической группировки ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР.

«Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им «Союзом демократических сил» вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», — сказал он.

Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что «создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск».

Это уже не первый инцидент, когда силы международной коалиции наносят удар по правительственным силам Сирии. До этого три случая произошли на юге страны в районе Ат-Танфа. Все свои действия подобного рода коалиция оправдывает самообороной.

18 мая коалиция нанесла первый удар по проправительственным силам в Сирии. Тогда авиация союзников обстреляла ракетами колонну, которая, как сообщили в Пентагоне, вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Перед этим, по заявлению военных, самолеты коалиции пролетели над колонной и сделали несколько предупредительных выстрелов.

В Пентагоне отмечали, что в результате атаки были уничтожены танк и строительное оборудование. Позже в министерстве обороны САР сообщили, что среди жертв авиаудара были сирийские военнослужащие.

Еще один инцидент произошел 6 июня. Силы коалиции вновь объяснили свои действия самообороной. В результате этого удара союзников были уничтожены «две единицы артиллерии, одна единица противовоздушного оружия и поврежден танк». По сообщению ряда СМИ, жертвами удара коалиции стали и двое сирийских военнослужащих.

Во время третьего инцидента, были уничтожены танк и артиллерийские установки правительственных сил САР, которые слишком близко подошли и «представляли угрозу» для сил коалиции. Кроме того был сбит беспилотник проправительственных сил, который якобы пытался бомбить силы коалиции.

«Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У него были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его», — объяснил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

В сирийском МИД призвали международную коалицию прекратить авиаудары, которые, как отмечают в ведомстве, помогают укреплению террористов группировки «Исламское государство». Официальный Дамаск напомнил, что коалиция уже три года проводит в Сирии операцию против боевиков ИГИЛ, действуя без согласия законного правительства страны.

«Преступления, совершаемые нелегитимной международной коалицией во главе с США, являются очевиднейшим доказательством того, что США и страны этой коалиции сбивают с толку международное общественное мнение и в частности Совбез ООН», — говорится в заявлении сирийского МИД.

В оперативном штабе союзников Сирии, куда входят силы ливанской «Хезболлы» и Ирана, рассказали о готовности ударить по позициям коалиции во главе с США, если этого потребуют обстоятельства. Действия американских союзников там назвал «трусливой агрессией» и доказательством «лицемерия США в борьбе с терроризмом».

* Организация запрещена на территории РФ.