МВД сообщило о снижении смертности в ДТП на дорогах России

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Москва, 19 июня. Пресс-служба Министерства внутренних дел РФ сообщила, что смертность от ДТП на дорогах России снизилась на 10% с начала текущего года.

Согласно данным ведомства, число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось за первые пять месяцев года на 5%.

В материале газеты «Известия» говорится, что за январь–май этого года в России произошло 55,5 тысяч аварий, в которых пострадали люди. Данный показатель на 2,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее Газета.ру сообщала, что за пять месяцев 2017 года на российских дорогах погибли 5,7 тыс. человек