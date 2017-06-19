Сирия: ударом КСИР Ирана уничтожен командный пункт ИГ в Дейр эз-Зоре

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Тегеран, 19 июня. Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) выпустил по позициям террористов в сирийском Дейр Эз-Зоре шесть ракет, уничтожив командный центр террористов.

Стали известны подробности ракетного удара КСИР по террористам в Сирии. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление корпуса, удар был совершен в ответ на теракт, совершенный боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) 7 июня в Тегеране.

Согласно заявлению КСИР, под огнем оказался командный центр террористов, логистические центры, используемые для сборки автомобилей для терактов в регионе Дейр эз-Зор. В заявлении также добавлено, что «большое количество террористов были убиты, а их оборудование, системы и оружие были уничтожены» в ходе операции.

При этом подчеркивается, что выпущенные шесть ракет были лишь предупреждением, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия террористов.

В Тегеране 7 июня группа террористов устроила стрельбу и взрыв в здании иранского парламента. В тот же день женщина-террорист совершила самоподрыв у мавзолея имама Хомейни. По последним данным, в общей сложности погибли 18 человек, 52 получили ранения.

Напомним, ранее ФАН опубликовало видео запуска баллистических ракет Ирана по позициям террористических группировок в городе Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.