Россияне смогут оценивать работу порталов министерств и ведомств

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Москва, 19 июня. Официальный сайт Кабмина РФ, а также федеральных и региональных министерств и ведомств в скором времени станут более интерактивными.

Как пишут «Известия», в частности пользователи государственных порталов смогут выставлять оценки размещенным на интернет-сайтах материалам, и таким скромным образом влиять на работу ресурсов.

Для удобства пользователей, все сайты федеральных и региональных органов исполнительной власти приведут к единому внешнему виду и единообразной навигации. Кроме того, появится специальная панель, которая позволит быстро переходить между сайтами различных государственных структур.

Добавим, что нововведения в организации работы интернет-порталов федеральных и региональных министерств и ведомств прописаны в утвержденных правительственной комиссией требованиях к сайтам органов российской власти.