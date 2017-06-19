Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Россияне смогут оценивать работу порталов министерств и ведомств
Triangle Created with Sketch.

Россияне смогут оценивать работу порталов министерств и ведомств

5:22  19 Июня 2017
305

Россияне смогут оценивать работу порталов министерств и ведомств

Москва, 19 июня. Официальный сайт Кабмина РФ, а также федеральных и региональных министерств и ведомств в скором времени станут более интерактивными.

Как пишут «Известия», в частности пользователи государственных порталов смогут выставлять оценки размещенным на интернет-сайтах материалам, и таким скромным образом влиять на работу ресурсов.

Для удобства пользователей, все сайты федеральных и региональных органов исполнительной власти приведут к единому внешнему виду и единообразной навигации. Кроме того, появится специальная панель, которая позволит быстро переходить между сайтами различных  государственных структур.

Добавим, что нововведения в организации работы интернет-порталов федеральных и региональных министерств и ведомств прописаны в утвержденных правительственной комиссией требованиях к сайтам органов российской власти.

#россия #интернет
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть