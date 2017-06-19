Водитель фургона наехал на людей, вышедших из мечети в Лондоне

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Лондон, 19 июня. Очевидцы случившегося рассказали, что фургон наехал на людей, выходивших из мечети в районе Финсбери Парк в Лондоне.

Сообщается, что автомобиль съехал с дороги и врезался в верующих, выходивших из мечети после молитвы.

По данным местных СМИ, атака была совершена вскоре после полуночи по местному времени.

Эту информацию подтвердил Мусульманский совет Великобритании, отметивший, что они молятся за пострадавших.

Ранее Газета.ру сообщала, что по меньшей мере десять человек пострадали во время наезда фургона на улице Севен Систерс.