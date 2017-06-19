Air France-KLM оставит пассажиров без bluetooth-наушников

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Париж, 19 июня. Пресс-служба авиаперевозчиков Air France-KLM сообщила, что в ближайшее время будет введен запрет на использование на борту самолета Bluetooth-наушников.

Перевозчик рекомендовал во время полета использовать стандартные проводные наушники.

Сообщается, что данное решение было поддержано членами дочерних компаний Transavia и HOP!.

Причиной принятия данной меры называются помехи, производимые беспроводной гарнитурой, которые могу мешать нормальной работе систем самолета.