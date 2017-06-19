ВМС США подтвердили гибель моряков на эсминце Fitzgerald

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Вашингтон, 19 июня. Пресс-служба 7-го флота ВС США подтвердила гибель семи моряков во время столкновения эсминца Fitzgerald и контейнеровоза.

Сообщается, что останки моряков были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля.

Также были названы имена погибших моряков, это артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем.

Кроме того, погиб специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.

Ранее Газета.ру сообщала, что на ремонт военного корабля потребуется несколько месяцев.