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ВМС США подтвердили гибель моряков на эсминце Fitzgerald
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ВМС США подтвердили гибель моряков на эсминце Fitzgerald

4:41  19 Июня 2017
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ВМС США подтвердили гибель моряков на эсминце Fitzgerald

Вашингтон, 19 июня. Пресс-служба 7-го флота ВС США подтвердила гибель семи моряков во время столкновения эсминца Fitzgerald и контейнеровоза.

Сообщается, что останки моряков были обнаружены в затопленных жилых помещениях корабля.

Также были названы имена погибших моряков, это артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем.

Кроме того, погиб специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.ВМС США подтвердили гибель моряков на эсминце Fitzgerald

Ранее Газета.ру сообщала, что на ремонт военного корабля потребуется несколько месяцев.

Ирина Новикова
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