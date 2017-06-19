Очевидцы сообщают о пострадавших в результате наезда фургона в Лондоне
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Лондон, 19 июня. Жители Лондона сообщают, что после наезда фургона на пешеходов на северо-востоке британской столицы несколько человек лежат неподвижно на улице.
По словам жительницы района Финсбури Парк по имени Синтия, в момент наезда она была дома и слышала крики людей. После этого она увидела из окна, что несколько человек лежат на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате наезда пострадали как минимум 10 человек.
Ранее Газета.ру сообщала, что фургон наехал на толпу людей на улице Севен Систерс в Лондоне.
Место происшествия оцеплено полицией, один человек задержан.
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