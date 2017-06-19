Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Очевидцы сообщают о пострадавших в результате наезда фургона в Лондоне
Triangle Created with Sketch.

Очевидцы сообщают о пострадавших в результате наезда фургона в Лондоне

4:20  19 Июня 2017
64

Очевидцы сообщают о пострадавших в результате наезда фургона в Лондоне

Лондон, 19 июня. Жители Лондона сообщают, что после наезда фургона на пешеходов на северо-востоке британской столицы несколько человек лежат неподвижно на улице.

По словам жительницы района Финсбури Парк по имени Синтия, в момент наезда она была дома и слышала крики людей. После этого она увидела из окна, что несколько человек лежат на месте происшествия.

По предварительной информации, в результате наезда пострадали как минимум 10 человек.

Ранее Газета.ру сообщала, что фургон наехал на толпу людей на улице Севен Систерс в Лондоне.

Место происшествия оцеплено полицией, один человек задержан.

 

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть