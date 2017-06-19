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Российские подлодки смогут не всплывать несколько недель
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Российские подлодки смогут не всплывать несколько недель

4:08  19 Июня 2017
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Российские подлодки смогут не всплывать несколько недель

Москва, 19 июня. Российские подводные лодки оснастят анаэробными (воздухонезависимыми) энергетическими установками (ВНЭУ), которые дадут возможность несколько недель не всплывать на поверхность для пополнения запаса воздуха.

Сообщается, что первой субмариной, получившей подобную установку, станет дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада». Лодка будет спущена на воду в 2018 году.

В материале газеты «Известия» отмечается, что благодаря ВНЭУ субмарина будет избавлена от необходимости всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха до нескольких недель.

Ирина Новикова
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