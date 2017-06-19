Карту «Мир» будут принимать в Турции и Арабских Эмиратах

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Москва, 19 июня. Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сообщил, что платежной картой «Мир» в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам Комлева, НСПК развивает сотрудничество с рядом платежных систем стран, куда часто ездят россияне.

«Ведется работа с Турцией, с Таиландом, с Вьетнамом, с ОАЭ. И мы надеемся в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир», чтобы не нужно было думать: она кобейджинговая или не кобейджинговая, куда перевести деньги и так далее», — цитирует Комлева газета «Известия».

Он также подчеркнул, что держатель карты сможет снять деньги в банкомате и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях за рубежом.

Ранее Газета.ру сообщала, что система адресной продовольственной помощи будет работать на основе банковских карт «Мир».