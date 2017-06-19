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Новости Сирии
Пушков прокомментировал уничтожение США сирийского самолета
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Пушков прокомментировал уничтожение США сирийского самолета

3:26  19 Июня 2017
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Пушков прокомментировал уничтожение США сирийского самолета

Москва, 19 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что уничтожение самолета сирийских ВВС стало новым актом войны США против Сирии.

Он отметил, что речь об обороне не идет, поскольку инцидент произошел в районе сирийского города Ракка.

«Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая «оборона»? Ракка — сирийский город, не американский», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что Пентагон подтвердил информацию об уничтожении самолета сирийских ВВС.

Ирина Новикова
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