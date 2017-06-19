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Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам
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Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам

2:58  19 Июня 2017
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Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам

Дамаск, 19 июня. Пилот самолета, сбитого коалицией во главе с США, попал в плен к курдам в районе деревни Ресафа провинции Ракка. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Также сообщается, что в нескольких километрах от деревни Джайдин начались столкновения между сирийскими правительственными войсками и сирийскими демократическими силами (SDF). Последнее вооруженное формирование является частью коалиции.

Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал атаку на самолет САА очередным актом войны США против Сирии.

Сергей Свазовский
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