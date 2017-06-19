Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам
В Избранное
Дамаск, 19 июня. Пилот самолета, сбитого коалицией во главе с США, попал в плен к курдам в районе деревни Ресафа провинции Ракка. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Также сообщается, что в нескольких километрах от деревни Джайдин начались столкновения между сирийскими правительственными войсками и сирийскими демократическими силами (SDF). Последнее вооруженное формирование является частью коалиции.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал атаку на самолет САА очередным актом войны США против Сирии.
Комментарии