Сирия: пилот сбитого коалицией самолета САА попал в плен к курдам

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Дамаск, 19 июня. Пилот самолета, сбитого коалицией во главе с США, попал в плен к курдам в районе деревни Ресафа провинции Ракка. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Clashes between Regime Forces and SDF north of Rasafa — Abdel Rahman (@VivaRevolt) June 18, 2017

Также сообщается, что в нескольких километрах от деревни Джайдин начались столкновения между сирийскими правительственными войсками и сирийскими демократическими силами (SDF). Последнее вооруженное формирование является частью коалиции.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал атаку на самолет САА очередным актом войны США против Сирии.