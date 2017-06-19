Россияне обогнали американцев в использовании Apple Pay

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Москва, 19 июня. Исследование, проведенное аналитиками, показало, что жители России пользуются платежной системой Apple Pay чаще, чем это делают граждане Соединенных Штатов.

В России этот вид финансовых взаиморасчетов действует с осени прошлого года.

При этом, по словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в РФ Михаила Федосеева, еще в сентябре 2016 года наибольшее число пользователей Apple Pay было зафиксировано в США, Великобритании, Китае и Гонконге.

По мнению экспертов, популярность платежей через смартфон объясняется тем, что банковские карты не столь надежно защищены от мошеннических действий.

Ранее Газета.ру сообщила о том, что стало возможным погашать штрафы ГИБДД в «Яндекс.Штрафах» через Apple Pay.