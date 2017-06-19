Мужчина сорвался с девятого этажа в Находке

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Находка, 19 июня. Мужчина при попытке перебраться по балкону с девятого этажа на восьмой сорвался вниз на улице Свердлова в Находке. Видеозапись происшествия опубликована в социальной сети Instagram.

Уточняется, что инцидент произошел в доме № 31 по улице Свердлова. О состоянии пострадавшего к настоящему моменту ничего не известно.

Ранее на Урале нашелся ребенок, потерявшийся в лесу. Четырехлетнего ребенка обнаружили у болота живым после длительных поисковых работ. Об этом сообщала Газета.ru.