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Происшествия
Мужчина сорвался с девятого этажа в Находке
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Мужчина сорвался с девятого этажа в Находке

2:44  19 Июня 2017
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Мужчина сорвался с девятого этажа в Находке

Находка, 19 июня. Мужчина при попытке перебраться по балкону с девятого этажа на восьмой сорвался вниз на улице Свердлова в Находке. Видеозапись происшествия опубликована в социальной сети Instagram.

Уточняется, что инцидент произошел в доме № 31 по улице Свердлова. О состоянии пострадавшего к настоящему моменту ничего не известно.

Ранее на Урале нашелся ребенок, потерявшийся в лесу. Четырехлетнего ребенка обнаружили у болота живым после длительных поисковых работ. Об этом сообщала Газета.ru.

Cергей свазовский
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