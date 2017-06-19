Минфин и Центробанк защитят права заемщиков

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Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству финансов РФ и Центробанку изучить вопрос нарушений прав россиян, обращающихся за кредитами со страховкой.

Сообщается, что в частности будет проверено внесение в договоры страхования дискриминирующих условий, существенно уменьшающих вероятность получения заемщиком страховой выплаты, таких как, например, серьезные хронические заболевания.

В материале газеты «Известия» отмечается, что запрет на отказ в страховых выплатах, если заемщик узнал о хроническом заболевании после подписания договора может быть законодательно закреплен.