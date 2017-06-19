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Общество
Ученые назвали главную причину одиночества
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Ученые назвали главную причину одиночества

2:21  19 Июня 2017
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Ученые назвали главную причину одиночества

Вашингтон, 19 июня. Специалисты кафедры психологии Чикагского университета утверждают, что выявили основную причину одиночества людей.

На протяжении 11-ти лет американские исследователи вели наблюдения над 200-ми американцами в возрасте от 50 до 70 лет. Оказалось, что главной причиной одиночества является эгоцентризм.

Преодолеть проблему тем более сложно, учитывая, что при отшельническом образе жизни это качество человека зачастую усиливается.

Ученые назвали главную причину одиночества

Специалисты рекомендуют не избегать общества, вникать в проблемы близких людей и не зацикливаться лишь на себе.

Ранее ученые выяснили, что употребление сливочного масла негативно отражается на работе сердца.

Сергей Свазовский
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