США и Украина проинспектируют Россию с воздуха

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Москва, 19 июня. Наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу будет выполнен украинскими и американскими военными.

Сообщается, что инспекция состоится с 19 по 24 июня с помощью американского самолета наблюдения ОС-135Б. Совместная миссия вылетит с аэродрома Хабаровск (Новый).

Контролировать ход проведения инспекции и использование заранее оговоренной аппаратуры будут находящиеся на борту воздушного судна российские специалисты.

Напомним, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, а вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.