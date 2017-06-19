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Спорт
Видаль посвятил победу сборной Чили пострадавшим от непогоды
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Видаль посвятил победу сборной Чили пострадавшим от непогоды

2:06  19 Июня 2017
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Видаль посвятил победу сборной Чили пострадавшим от непогоды

Москва, 19 июня. Футболист сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль посвятил победу чилийцев в стартовом матче Кубка конфедераций пострадавшим от непогоды на своей родине.

Видаль также выразил свое мнение об одной из главных новинок турнира — видеоповторах, призванных уберечь арбитров от судьбоносных ошибок. Полузащитник отметил, что видеоповторы создают трудности, но «станут полезным нововведением».

Ранее Газета.ru сообщала о непростой победе сборной Чили над Камеруном.

#артуровидаль
Сергей Свазовский
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