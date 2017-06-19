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Политика
В Брюсселе стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС
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В Брюсселе стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС

1:59  19 Июня 2017
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В Брюсселе стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС

Брюссель, 19 июня. Переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза начнутся 19 июня.

Основанием для выхода Соединенного Королевства из ЕС стали результаты референдума, на котором большинство британцев высказались за Brexit.

Эксперты отмечают, что приоритеты Лондона на предстоящих переговорах до конца не ясны. Известно, что на первом этапе дискуссии стороны сконцентрируются на определении взаимных обязательств, в том числе финансовых. Затем представители Великобритании и ЕС обсудят свои дальнейшие взаимоотношения.

Ранее Газета.ru сообщала об убедительной победе партии Макрона на выборах в нижнюю палату французского парламента.

Сергей Свазовский
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