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Партия Макрона выиграла парламентские выборы во Франции
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Партия Макрона выиграла парламентские выборы во Франции

2:03  19 Июня 2017
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Партия Макрона выиграла парламентские выборы во Франции

Париж, 19 июня. Победителем парламентских выборов во Франции стало политическое движение «Республика на марше», основанное действующим главой государства Эммануэлем Макроном.

Сообщается, что в заключительном туре сторонники Макрона обеспечили себе от 355 до 365 парламентских мандатов, плучив абсолютное большинство из 577 мест в Национальном собрании страны.Партия Макрона выиграла парламентские выборы во Франции

Говоря о результатах выборов, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «избиратели, поддержавшие «Республику на марше», проголосовали за надежду и оптимизм», сообщает Газета.ру.

Он подчеркнул, что убедительная победа сторонников французского главы дарит стране новый шанс и новое дыхание французской демократии.

Ирина Новикова
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