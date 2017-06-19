В Питере возрожден Музей Новороссии: Назло врагам, которые думали, что нам кирдык! ФАН-ТВ

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Музей воинской доблести Донбасса, который раньше именовался музеем Новороссии, все-таки обрел вторую жизнь в Санкт-Петербурге. Теперь он расположился в самом сердце города, на набережной реки Фонтанки, 119. «Переезд» давался нелегко, не все экспонаты удалось сохранить, долгое время идейные вдохновители этого арт-пространства не могли решить вопрос с помещением. Однако теперь он вновь открыт для посетителей. В числе первых там побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Церемония открытия получилась нетипичной: никаких красных ленточек и фанфар. Однако в залах под кирпичными сводами было по-настоящему тесно: гостей собралось много, и прибыли они из самых разных уголков России, а также ДНР и ЛНР. Большинство из них оказались «друзьями проекта».

– Полгода мы находились в дрейфующем состоянии, – взял микрофон руководитель музея Герман Владимиров. – И этот период очень хорошо показал нам, кто есть кто. Все друзья остались с нами. Враги потирали руки и думали, что нам кирдык. Но все-таки это история. А Музей Новороссии останется в нашей памяти, вы все прекрасно видите, что этого названия мы не чураемся, не абстрагируемся от него. Здесь висит наш баннер, который так тщательно срывали некоторые люди, когда нас «закрывали». Музей воинской доблести Донбасса – это уже союз.

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Союз единомышленников, земляков, деятелей искусства, общественных организаций – всех, кого проект не оставил равнодушным. Руководители музея многократно подчеркивали, что без помощи таких людей ничего бы не случилось. Отметим, что экспозиция вышла за рамки «любительской» и выглядит теперь весьма солидно. Впрочем, она еще будет пополняться экспонатами, места для этого теперь предостаточно. Пополнения начались уже в день открытия: среди «друзей», пришедших на церемонию, люди с пустыми руками оказались в меньшинстве. Например, о своих гостинцах корреспондентам ФАН-ТВ рассказал председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский:

– Мы каждый год в День шахтера ездим в Донбасс, поддержать живущих там. Традиционно мы дарим нашим землякам питерские подарки, а они нам – донецкие. И вот эти я хочу подарить руководству музея, это тоже преемственность истории.

В руках у Сергея Лисовского оказался ключ от Донецка, овитый кованой розой, кузнецы сделали его к 140-летию города (до гражданской войны на Украине, в 2009-м – прим. ред.), и другой изящный металлический цветок. Однако вторую розу мастера выковали из осколков боевых снарядов… Кроме того, полки музея пополнились книгами, сборниками стихотворений о войнах, в разные годы прокатившихся по востоку Украины.

В числе гостей оказалось немало и тех, кто лично прошел через гражданскую войну, оборонял Донбасс. Они разглядывали фотографии погибших фронтовых друзей, возлагали к стендам цветы. И среди них были не только мужчины. Ветеран боевых действий в Новороссии, отставной полковник милиции Лариса Игнатова рассказала ФАН-ТВ, почему она пришла на открытие.

– Я сегодня здесь, чтобы выразить огромную благодарность музею Новороссии за их вклад, веру в победу. И всем вам. Я желаю всем людям, чтобы эта память жила всегда. Война – это очень страшное слово, – с дрожью в голосе произнесла Лариса Игнатова. – Мы не знали, что у нас, в XXI веке такое произойдет. Создателям этого музея низкий поклон за вечную память о ребятах, которые остались на безымянных высотах. Среди них были и русские добровольцы, которые, оставляя свои семьи, шли защищать нас – русский народ.

Хоть и с горьким осадком, но мероприятие получилось все же праздничным. Герман Владимиров наградил благодарственными грамотами и символическими подарками всех, кто поддерживал «реинкарнацию» музея. Программу дополнили выступления музыкальных коллективов, сольных исполнителей авторской песни, скучать гостям не пришлось. О впечатлениях от посещения с корреспондентами ФАН-ТВ поделилась Валентина Чистова:

– Я живу в Самаре, у нас там есть «Бункер Сталина». Когда я зашла сюда, мне показалось – похоже по стилю. Стиль очень хороший, серьезный. Цепляют взгляд настоящие фрагменты оружия, касок... Видно, что всё это настоящее, живое, всё можно потрогать.

Некоторые потери при затяжном переезде музей все же претерпел, об этом ФАН-ТВ рассказал заместитель руководителя Константин Вьюнков:

– У нас была очень важная для нас колонна, на которой оставляли свои автографы и надписи бойцы, приезжавшие на побывку или по ранению (некоторых из них уже нет в живых – прим. ред.). Известные и неизвестные командиры, общественные деятели, депутаты, артисты, иностранцы… Ее мы забрать никак не могли, к большому сожалению, это один из самых важных экспонатов. Но теперь мы решили выйти из этой ситуации иначе: повесим при входе большой стенд, на котором все желающие смогут оставлять свои послания.

Напоследок главный идейный вдохновитель музея Герман Владимиров рассказал корреспондентам о том, с чьей помощью и как музей прошел свой тернистый путь к новому «месту жительства»:

– Региональная общественная организация ветеранов МВД Чечни и Афганистана нам любезно предоставила часть своего помещения. Мы им очень благодарны и работаем теперь вместе. Сложности были, в основном бытового-технического характера. Но нам никто не мешал. Всё, как обычно, сделали сами, на своей силе духа и вере в то, что сможем. А как получилось в результате: все видят, все довольны, всё отлично! – уже с улыбкой договорил руководитель музея – теперь уже Музея воинской доблести Донбасса.

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