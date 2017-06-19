В туалете аэропорта Брюсселя обнаружены подозрительные надписи

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Брюссель, 19 июня. В аэропорту Завентем в Брюсселе полиция обнаружила подозритльные надписи, одна из которых гласила: «Аллах акбар, бомба взорвётся в 21:30». Об инциденте сообщил местный канал VTM.

Правоохранители оцепили туалет, но по результатам проверки не выявили подозрительные объекты.

По одной из версий, надписи в уборной могли быть планом террористической атаки. Однако в полиции склоняются к тому, что имела место лишь неудачная шутка.

Ранее Брюссель и геи довели до слез украинских националистов.