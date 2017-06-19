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Путин проинспектирует Екатеринбург и Ижевск
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Путин проинспектирует Екатеринбург и Ижевск

1:43  19 Июня 2017
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Путин проинспектирует Екатеринбург и Ижевск

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин лично проверит первые результаты работы врио глав Удмуртии и Свердловской области.

Сообщается, что в ближайшие несколько недель российский глава совершит рабочие поездки в Ижевск и Екатеринбург. Напомним, что в настоящее время данные российские субъекты возглавляют временно исполняющие обязанности руководителей регионов Александр Бречалов и Евгений Куйвашев, заявившие о желании участвовать в губернаторских выборах в сентябре текущего года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил газете «Известия», что подобные поездки Путина запланированы и к ним ведется подготовка.

Ирина Новикова
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