В России покажут фильм Стоуна «Интервью с Путиным»

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Москва, 19 июня. В понедельник Первый канал начнет показ четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

Жители Соединенных Штатов Америки смотрели документальный фильм с 12 по 15 июня. По словам американского режиссера, фильм также покажут жителям Великобритании, Германии, Франции, Италии в течение месяца.

Во время общения Стоуна и Путина российский лидер ответил на вопросы, касающиеся отношений Москвы и Вашингтона, ситуации на Украине и Сирии. Президент России также ответил на ряд личных вопросов. Стоун ранее рассказал, что всего было записано 20 часов интервью.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Стоун в эфире CNN заявил, что с интересом относится к личности российского лидера.