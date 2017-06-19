Стоун: В США есть тенденция критиковать Путина изначально

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Вашингтон, 19 июня. Автор фильма о Владимире Путине, режиссер Оливер Стоун считает, что в США есть тенденция наперед критиковать российского лидера.

Стоун отметил готовность Путина к диалогу. Режиссер надеется, что зрители смогут это понять благодаря фильму, основанному на интервью с президентом РФ.

Ранее Оливер Стоун заявил, что не считает возможным конструктивный диалог между РФ и США из-за демонизации России американцами. Об этом писала Газета.ru.