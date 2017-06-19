Продажи поддельного iPhone 8 на Android стартовали в Китае
Пекин, 19 июня. На рынке Китая появились поддельные смартфоны iPhone 8, работающие на основе ОС Android. Они копируют гаджеты от Apple.
Устройство с металлическим корпусом и безрамочным экраном содержит логотип «яблока» на своей тыльной стороне. Смартфон оснащен сканером, распознающим отпечатки пальцев, а также двойной вертикальной камерой. Другие детали технических характеристик гаджета остаются неизвестными.
Отмечается, что реализация поддельного устройства может стать поводом для судебных разбирательств, инициатором которых выступит компания Apple.
Ранее Газета.ru сообщала о презентации YotaPhone 3 в китайском городе Харбин.