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Продажи поддельного iPhone 8 на Android стартовали в Китае
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Продажи поддельного iPhone 8 на Android стартовали в Китае

0:57  19 Июня 2017
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Продажи поддельного iPhone 8 на Android стартовали в Китае

Пекин, 19 июня. На рынке Китая появились поддельные смартфоны iPhone 8, работающие на основе ОС Android. Они копируют гаджеты от Apple.

Устройство с металлическим корпусом и безрамочным экраном содержит логотип «яблока» на своей тыльной стороне. Смартфон оснащен сканером, распознающим отпечатки пальцев, а также двойной вертикальной камерой. Другие детали технических характеристик гаджета остаются неизвестными.

Отмечается, что реализация поддельного устройства может стать поводом для судебных разбирательств, инициатором которых выступит компания Apple.

Ранее Газета.ru сообщала о презентации YotaPhone 3 в китайском городе Харбин.

Сергей Свазовский
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