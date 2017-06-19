Военные НАТО провели в Литве учения по «защите от России»

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Вильнюс, 19 июня. Североатлантический альянс принял участие в военных учениях, прошедших на границе между Литвой и Польшей.

В совместных учениях приняли участие военнослужащие из США, Великобритании, Польши, Литвы и Хорватии. Необходимость их проведения в Североатлантическом альянсе обосновывают возможным нападением России.

Следует отметить, что власти РФ неоднократно заверяли, что никогда не нападут на страну-члена НАТО, а подобные предположения являются абсурдными. Тем не менее, под предлогом защиты от «российской угрозы», США усиливают военное присутствие у российских границ.

Ранее коалиция во главе с США сбила военный самолет сирийских правительственных войск. Об этом сообщала Газета.ru.