Захарова сравнила свои брифинги с передачей «Спокойной ночи, малыши»

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Москва, 19 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила свои выступления на еженедельных брифингах с передачей «Спокойной ночи, малыши».

Захарова отметила, что ее выступления пользуются популярностью. На вопрос о том, как ей удается все успевать, дипломат ответила, что ей это вовсе не удается.

По словам Захаровой, собственной жизнью во многом приходится жертвовать.

Часть моих хобби пребывает в «законсервированном» состоянии, — призналась представитель МИД РФ.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в возвращении к риторике времен «холодной войны» в отношениях с Кубой. Об этом писала Газета.ru.