Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
МО Сирии: коалиция сбила наш самолет, выполнявший боевой вылет против ИГИЛ
Triangle Created with Sketch.

МО Сирии: коалиция сбила наш самолет, выполнявший боевой вылет против ИГИЛ

0:11  19 Июня 2017
1307

МО Сирии: коалиция сбила наш самолет, выполнявший боевой вылет против ИГИЛ

Дамаск, 19 июня. Военный самолет, сбитый коалицией во главе с США в районе Ракки, выполнял боевой вылет против запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Такое заявление сделало министерство обороны Сирии.

В сирийском оборонном ведомстве уточнили, что пилот воздушного судна погиб.

Ранее в командовании коалиции заявили, что сбитый ею самолет сбрасывал бомбы на SDF — вооруженное формирование, которое входит в состав коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть