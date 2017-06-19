МО Сирии: коалиция сбила наш самолет, выполнявший боевой вылет против ИГИЛ

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Дамаск, 19 июня. Военный самолет, сбитый коалицией во главе с США в районе Ракки, выполнял боевой вылет против запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Такое заявление сделало министерство обороны Сирии.

В сирийском оборонном ведомстве уточнили, что пилот воздушного судна погиб.

Ранее в командовании коалиции заявили, что сбитый ею самолет сбрасывал бомбы на SDF — вооруженное формирование, которое входит в состав коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.