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Весь мир
США связались с РФ после атаки на сирийские войска
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США связались с РФ после атаки на сирийские войска

0:02  19 Июня 2017
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США связались с РФ после атаки на сирийские войска

Дамаск, 19 июня. Военное командование международной коалиции во главе с США вышло на связь с представителями ВС РФ, чтобы не допустить эскалации напряженности после того, как американцы сбили самолет сирийских правительственных войск. Об этом заявили в штабе международной коалиции во главе с США.

Ранее в военном командовании коалиции также заявили, что сбитый ими самолет сирийских правительственных войск сбрасывал бомбы на вооруженное формирование SDF, которое входит в состав коалиции.

Сергей Свазовский
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