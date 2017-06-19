США связались с РФ после атаки на сирийские войска
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Дамаск, 19 июня. Военное командование международной коалиции во главе с США вышло на связь с представителями ВС РФ, чтобы не допустить эскалации напряженности после того, как американцы сбили самолет сирийских правительственных войск. Об этом заявили в штабе международной коалиции во главе с США.
Ранее в военном командовании коалиции также заявили, что сбитый ими самолет сирийских правительственных войск сбрасывал бомбы на вооруженное формирование SDF, которое входит в состав коалиции.
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