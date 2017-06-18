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Спорт
Сборная Чили победила Камерун в матче Кубка конфедераций в Москве
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Сборная Чили победила Камерун в матче Кубка конфедераций в Москве

23:54  18 Июня 2017
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Сборная Чили победила Камерун в матче Кубка конфедераций в Москве

Москва, 18 июня. Сборная Чили победила команду Камеруна в матче первого тура Кубка конфедераций на стадионе «Открытие Арена» в Москве — 2:0.

Исход борьбы был решен под занавес встречи. Артур Видаль открыл счет, замкнув головой фланговую подачу. Уже в компенсированное время отличился Эдуардо Варгас.

Следует отметить, что второй гол арбитр вначале отменил. В этой ситуации вновь пригодился видеоповтор, благодаря которому справедливость была восстановлена.

Ранее наставник сборной Мексики выразил восхищение стадионом в Казани.

#артурвидаль
Сергей Свазовский
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