ФАН публикует видео запуска Ираном ракет по террористам в Сирии

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Дамаск, 18 июня. Видеозапись запуска баллистических ракет Ирана по позициям террористических группировок в городе Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики появилась в распоряжении Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам на востоке страны «в ответ на атаки по Тегерану».

Ранее стало известно об ударе ВС Ирана по позициям террористов в Сирии.