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Спорт
Главный тренер сборной Мексики восхищен атмосферой «Казань-Арены»
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Главный тренер сборной Мексики восхищен атмосферой «Казань-Арены»

23:25  18 Июня 2017
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Главный тренер сборной Мексики восхищен атмосферой «Казань-Арены»

Казань, 18 июня. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио признался, что атмосфера «Казань-арены» его поразила.

Он отметил потрясающую атмосферу и поддержку, которую оказывали мексиканцам болельщики. Карлос Осориj также высоко оценил подготовку газона.

Наставник мексиканцев поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке арены к матчу, — пишет ТАСС.

Накануне сборные Мексики и Португалии завершили вничью свой дебютный матч на Кубке конфедераций в России.

#хуан карлос осорио
Сергей Свазовский
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