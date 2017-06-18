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Общество
Сливочное масло приводит к болезням сердца — ученые
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Сливочное масло приводит к болезням сердца — ученые

22:57  18 Июня 2017
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Сливочное масло приводит к болезням сердца — ученые

Вашингтон, 18 июня. Американские кардиологи пришли к выводу, что употребление сливочного масла негативно сказывается на работе сердца человека. Основные тезисы исследования опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Насыщенный жир содержится в сливочном масле, жирном молоке, сливках, пальмовом масле, кокосовом масле. Последнее ученые считают особенно вредным продуктом.

Сливочное масло приводит к болезням сердца — ученые

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Сергей Свазовский
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