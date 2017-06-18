РПЦЗ потребовал вынести Ленина из мавзолея и декоммунизировать Россию

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Нью-Йорк, 18 июня. Архиерейский собор Русской православной Церкви заграницей (РПЦЗ) во главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом вторым призвал Россию вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и «декоммунизировать» Россию.

Это уже второй на протяжении года призыв иностранной православной диаспоры к декоммунизации и преданию земле Владимира Ильича Ленина. РПЦЗ обосновывает необходимость таких действий «богоборческим» характером власти в СССР.

РПЦЗ также предлагает изменить названия улиц и населенных пунктов, связанных с коммунистическим прошлым России.

Ранее Мария Захрова рассказала о том, почему киевские власти отказались от попытки декоммунизировать Родину-мать.