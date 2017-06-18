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Политика
Стоун раскритиковал США за демонизацию России
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Стоун раскритиковал США за демонизацию России

22:49  18 Июня 2017
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Стоун раскритиковал США за демонизацию России

Вашингтон, 18 июня. Политический диалог между американской и российской сторонами практически невозможно нормализовать. Так считает американский режиссер Оливер Стоун.

«Мы демонизировали Россию до такой степени, при которой почти невозможно вести диалог», — объяснил он.

По мнению Стоуна, президент США Дональд Трамп «приперт к стенке» из-за расследования дела о «вмешательстве России» в выборы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сенат США планирует завершить расследование дела о «вмешательстве в выборы» до конца 2017 года.

#стоун
Алексей Громов
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