Злоумышленники ограбили магазин и ранили полицейского под Волгоградом

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Волгоград, 18 июня. Полицейский был ранен в голову в погоне за преступниками, ограбившими ювелирный салон в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Неизвестные в масках совершили ограбление ювелирного магазина, угрожая продавцу оружием. С места происшествия они скрылись на автомобиле «Нива Шевроле». Стоимость похищенного имущества оценивается в 5 млн. рублей.

Правоохранители начали погоню. Они сделали несколько предупредительных выстрелов. Ответным огнем 37-летний лейтенант полиции получил ранение в голову, — сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время ведутся поисковые работы, в которых задействована Росгвардия.

Ранее сообщалось об ограблении магазина на юго-западе столицы России.